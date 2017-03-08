Yunanistan'da kapıda vize uygulaması devam edecek

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos, Yunan adalarına girişte, kapıda vize alınabilmesini sağlayan uygulamanın bir yıl daha uzatılacağını söyledi.

BİR YIL DAHA UZATILDI

Katrugalos, Avrupa Komisyonu’ndan konuya ilişkin resmi yanıtın gelecek günlerde Atina'ya iletileceğini belirtti. Önceki kararın değiştirilmesi için hükümetin çaba harcadığına dikkati çeken Katrugalos, "En sonunda çalışmalarımız ürün verdi, AB Komisyonu'nun Göçten Sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos dün Brüksel'de söz konusu adaların belediye başkanlarına kapıda vize uygulamasının bir yıl daha uzatıldığını söyledi" ifadesini kullandı.

AB KOMİSYONUNUN RESMİ YANITI BEKLENİYOR

Ekonomileri büyük ölçüde turizme bağlı olan Yunan adalarının sığınmacı kriziyle zorluk yaşadığını ve ‘kapıda vize’ uygulamasının uzatılacak olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Katrugalos, "Böylece bu yıl da program uygulanmaya devam edecek. AB Komisyonundan resmi yanıtı önümüzdeki günlerde bekliyoruz" dedi.