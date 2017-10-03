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Yunanistan'da Katalonya'ya destek gösterisi

Yunanistan'da bir grup gösterici Katalonya'nın bağımsızlığının ilan edilmesi için destek yürüyüşü düzenledi.

03.10.2017 - 22:56
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup gösterici, İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi için bağımsızlık yanlısı gösteri düzenledi.

Bazı sol grupların çağrısıyla kent merkezindeki Sintagma Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişi, Atina'daki İspanya Büyükelçiliğine yürüdü. "Hepimiz Katalanız" şeklinde sloganlar atan grup, "Katalonya'da bağımsızlığa izin verilsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Yunanistan'da Katalonya'ya destek gösterisi

GÖSTERİDE OLAY ÇIKMADI

Katalonya bayraklarının da taşındığı gösteride, bir grup Büyükelçilik önünde Katalan milli marşını okudu. Geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat süren gösteri, olaysız şekilde sona erdi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti, İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı olarak nitelemesine rağmen bağımsızlık referendumu düzenlemişti. Referanduma, İspanyol güvenlik güçleri sert şekilde müdahalede bulunmuş, olaylarda 844 kişi yaralanmış, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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