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Yunanistan'da kemer sıkma karşıtı gösteri

Atina'da Çalışma Bakanlığını işgal eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede bir polis yaralandı.

AA | 05.12.2017 - 16:09..
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da "kemer sıkma" önlemleri kapsamında grev haklarına ilişkin düzenlemeyi protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede bir polis yaralandı.

Yunanistan'da kemer sıkma karşıtı gösteri - GALERİ

Yunanistan'da kemer sıkma karşıtı gösteri

BİN GÖSTERİCİ TOPLANDI

Mücadeleci İşçi Cephesi (PAME) çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık bin kadar gösterici, başkentin Klafthmonos Meydanı'nda yer alan Çalışma Bakanlığı binası önünde toplandı.

ARBEDE YAŞANDI

Hükümet ve kreditörlerin ekonomi politikalarına karşı slogan atan göstericilerden bir kısmının, bakanlık binasını işgal etmesi üzerine polis ile arbede yaşandı.

Bakanlık binasının kepenklerini kırarak içeri giren göstericilere müdahale eden bir polis, başından hafif yaralandı.

Yunanistan ve kreditörleri arasındaki kurtarma paketi önlemleri kapsamında, sendikaların greve gitmelerini kısıtlamaya yönelik düzenleme planı açıklanmıştı.

Yunanistan'da kemer sıkma karşıtı gösteri

Yunanistan'da kemer sıkma karşıtı gösteri

Yunanistan'da kemer sıkma karşıtı gösteri

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