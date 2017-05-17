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Yunanistan'da kemer sıkma protestosu

Syriza yönetiminin emeklilik maaşlarını azaltıp, vergileri yükseltme kararına karşı, sendikalar genel grev kararı aldı.

17.05.2017 - 12:12
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Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) kararıyla yapılan genel grevde, kamu ve özel sektör, mecliste yarın yapılacak oylama öncesi bugün iş bıraktı.

Yunanistan'da kemer sıkma protestosu

PAME tarafından yapılan açıklamada, Syriza'nın politikalarının asgari ücrete saldırdığı, işçilerin ücretlerini yok ettiği belirtildi.

HAYATIMIZIN YOK EDİLMESİNE SON VERMELİYİZ

Çağrıda "Hep birlikte, işçiler, işsizler, serbest çalışanlar, bilim insanları, küçük çiftçiler, hayatımızın yok edilmesine son vermeliyiz." denildi.

Yunanistan'da kemer sıkma protestosu

Syriza'nin getireceği yeni vergi artışlarının, yılda 1.5 maaşa eşdeğer olacağı vurgulanan açıklamada, emeklilere yapılan saldırılara ve işten çıkartmanın giderek serbestleştirilmesine de tepki gösterildi.

Yunanistan'da kemer sıkma protestosu

PAME, Syriza'nın uluslararası kreditörlerin talebiyle izlediği politikaların, "işçiler için sefalet, büyük şirket grupları içinse yeni ayrıcalıklar" anlamına geldiğini vurguladı. PAME açıklamasında Yunanistan'ın emperyalist planlara dahil edilmesine de karşı çıkıldı.

Yunanistan'da kemer sıkma protestosu

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