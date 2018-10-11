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Yunanistan'da kilolu turistlerin eşeklere binmesine yasak

Yunan hükümeti, kilolu biniciler tarafından yaralanan eşekler için yapılan kampanya sonrası, kilolu turistlerin gezi amaçlı kullanılan eşeklere binmesini yasakladı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 09:10..
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Bu yılın başlarında, Yunanistan'ın Santorini adasında kilolu bir turistin eşeğe bindiği sırada çekilen bir fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla başlayan protestolar sonrasında Yunan hükümeti, kilolu turistlerin gezi amaçlı kullanılan eşeklere binmesini yasakladı.

​Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelikte, 100 kilogram veya üzerindeki turistlerin gezi amaçlı kullanılan eşeklere binmesini yasaklandığını duyurdu.

Yunanistan'da kilolu turistlerin eşeklere binmesine yasak

Yunanistan'da kilolu turistlerin eşeklere binmesine yasak ViDEO

HAYVANLARIN ÇALIŞMA ŞARTLARINA DÜZENLEME

Yunan hükümetinin yeni yönetmelikte eşeklerin çalışma ve yaşam koşullarına yönelik yeni düzenlemelere gittiği belirtildi. Yönetmelik kapsamında getirilen düzenlemeyle birlikte, yük hayvanı sahipleri hayvanların sağlığını en iyi şekilde sağlamakla sorumlu tutuluyor. Öte yandan yönetmelik yaşam alanlarında ve iş istasyonlarında dezenfeksiyon malzemeleri bulundurulması zorunlu hale getiriyor.

Toynaklarının bakımı yetersiz, hamile, yaralı ve hasta hayvanların hiçbir koşul altında çalıştırılamayacağının belirtildiği yönetmelikte, hayvanların çalışmaları ve yaşamaları için yeterli koşulların sağlanamaması durumunda, yetkililerce hayvanlara el konulacağını da yer almakta.

PETA'DAN İMZA KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Uluslararası Hayvan Hakları Örgütü (PETA) derneği de olay hakkında, ‘Santorini'nin eşekleri istismara uğramış ve taksi olarak kullanmış. Lütfen, onlara yardım edin!' sloganı ile bir imza kampanyası başlatmıştı.

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