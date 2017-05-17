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Yunanistan'da memurlar ve işçilerden grev kararı

Hükümetin muhtıra doğrultusunda almak istediği kararlara karşı gelen Yunanlı işçi ve memurlar 24 saatlik greve gidiyor.

17.05.2017 - 11:04
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yunanistan

Sendikaların protesto gösterisi öğleden önce Atina’nın merkezindeki Klathmonos Meydanı’nda gerçekleşecek.

Yarın saat 18.30’da Parlamento’da oylamaya sunulacak iş ve sigorta haklarını zedeleyen kanun tasarısına karşı geldiklerini belirten sendikalar bütün halkı protesto gösterilerine çağırdı.

Protesto gösterileri yarınki oylama sırasında Parlamento önünde Syntagma Meydanı’nda tekrarlanacak.

ÖĞRETMENLER VE DOKTORLAR DA KATILIYOR

Halkın gösterilere katılmasını sağlamak için otobüs, metro ve tren müeseselerinde çalışanlar saat 9.00’dan 21.00’e kadar grevlerine ara verecekler. Havaalanı memurlarının saat 14.00’ten 18.00’e kadar greve gireceklerinden üçak şirketleri yolcuların havaalanına gitmeden önce şirketlerinden uçuş saatlerini öğrenmelerini önerdiler. Greve öğretmenler, doktorlar ve avukatlar da katılıyor.

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