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Yunanistan'da PASOK'a silahlı saldırı

Atina'da yüzleri maskeli motosikletli iki kişi, parti binasının önünde bulunan polislere makineli tüfek ile üç el ateş ettikten sonra kaçtı.

06.11.2017 - 23:41
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Kent merkezinde, PASOK'un merkez binasının bulunduğu Harilaos Trikupi Caddesi'ne motosiklet ile gelen yüzleri maskeli iki kişi, parti binasının önünde bulunan polislere makineli tüfek ile üç el ateş etti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda güvenlik ekipleri, PASOK’un merkez bürolarının bulunduğu bina ve çevresini kontrol altına aldı.

Olayla ilgili terörle mücadele ekiplerince inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yunanistan'da PASOK'a silahlı saldırı

PARTİ LİDERİ: "HÜKÜMETTEN KİMSE BİZİ ARAMADI"

PASOK Genel Başkanı Fofi Gennimata, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, PASOK'un daha önce de bu çeşit saldırılara maruz kaldığını belirterek, parti binasının korunması için hükümetin daha etkili önlem almasını istedi. Saldırı ile ilgili hükümet tarafından hiçbir yetkilinin kendilerini aramadığını açıklayan Gennimata, "Anlaşılan, hükümet bu saldırıları alışılagelmiş olağan vaka olarak değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da PASOK'a silahlı saldırı

Yunanistan Başbakanlık bürosundan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, Başbakan Aleksis Çipras’ın, PASOK'a yapılan silahlı saldırıyı kınadığı aktarılarak, olayın aydınlanması için Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas'a talimat verdiği bildirildi.

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