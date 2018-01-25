Yunanistan'da sağlık çalışanları grevde

Canlı yayında kim kime yaslanıyor tartışması

1 Batı'dan Doğu'ya eksen kayması: Turquerie Akımı Yakın tarihimizde hep Doğu uygarlıkları Batı'ya yönelmiş, yönünü onların uygarlığı olrak belirlemişti. Ancak bir zamanlar bu durum aksi yönde işliyor, 16-18.yy arasında Batı, Doğu'yu takip ediyordu.

2 Hakkari'de 50 adet av tüfeği ele geçirildi Hakkari Yüksekova'da şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda av tüfeği bulundu.

3 Kapalıçarşı'da altın fiyatları Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 163,10 liradan tamamladı.

4 Endonezyalı usta çift taraflı otomobil yaptı Endonezya'nın Batı Java bölgesinde 71 yaşındaki Roni Gunawan adlı mekanik ustası, çift yönlü bir otomobil tasarladı.

5 Azerbaycan vekili harekâta 'istila' denmesine karşı çıktı Azerbaycan Avrupa Konseyi Delegasyon Başkanı Prof. Samad Seyidov, mecliste önerilen Zeytin Dalı Harekatı'nın istila olarak tanımlanması önerisine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

6 Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan yıldız: Monica Belluci Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesini izleyen Monica Bellucci, yıllara meydan okuyan güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.