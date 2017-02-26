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Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa döküldü

Fitch batmak üzere olan Yunanistan'dan büyüme beklerken, sağlık çalışanları işsiz kalmamak için hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

26.02.2017 - 10:17
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Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa döküldü

Çoğunluğu hastanelerde temizlik görevlisi olan çalışanlar, Sağlık Bakanı Andreas Ksantos'la görüşme talebinde bulundu.

Taleplerine olumlu yanıt alamayan göstericiler, bakanlığın girişindeki kepenkleri zorla kaldırmak istedi. Protestocular, bakanlık binasına girmek isteyince polisle arbede yaşandı.

Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa döküldü

İş garantileri olmadığını iddia eden sağlık çalışanları, üzerleri kırmızıyla boyanmış mavi önlüklerini bakanlık binası önüne çektikleri dikenli tellere astı.

Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa döküldü İZLE

Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa döküldü

Ellerindeki süpürgelerle binanın kepenklerine vurarak tepkilerini gösteren temizlik görevlileri, ayrıca bina önünde kurdukları sembolik yemek sofrasında çorba pişirdi.

Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa döküldü

Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri kapsamında pek çok kamu çalışanı işten çıkarıldı. Ülke, yüzde 23'le Avrupa'da en yüksek işsizlik oranına sahip durumda.

Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa döküldü

Fitch'in çelişkili kararları

Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa döküldü

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