Çoğunluğu hastanelerde temizlik görevlisi olan çalışanlar, Sağlık Bakanı Andreas Ksantos'la görüşme talebinde bulundu.
Taleplerine olumlu yanıt alamayan göstericiler, bakanlığın girişindeki kepenkleri zorla kaldırmak istedi. Protestocular, bakanlık binasına girmek isteyince polisle arbede yaşandı.
İş garantileri olmadığını iddia eden sağlık çalışanları, üzerleri kırmızıyla boyanmış mavi önlüklerini bakanlık binası önüne çektikleri dikenli tellere astı.
Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa döküldü İZLE
Ellerindeki süpürgelerle binanın kepenklerine vurarak tepkilerini gösteren temizlik görevlileri, ayrıca bina önünde kurdukları sembolik yemek sofrasında çorba pişirdi.
Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri kapsamında pek çok kamu çalışanı işten çıkarıldı. Ülke, yüzde 23'le Avrupa'da en yüksek işsizlik oranına sahip durumda.