Yunanistan'da sekiz bombalı paket bulundu

Yunanistan'dan gönderilen bombalı paketler, geçen hafta Almanya Maliye Bakanlığı ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Paris'teki ofisine bir gün arayla ulaşmıştı.

POSTANAYE BOMBALI PAKET BIRAKTILAR

Başkent Atina'nın dışındaki Krioneri bölgesindeki posta merkezinde patlayıcı yerleştirilmiş sekiz paket bulundu. Paketlerden birinin Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloemun'a gönderileceği belirtiliyor.

Gönderen kısmında ise eski Maliye Bakanı Gikas Harduvelis gibi ülkenin ekonomi ve politika alanında tanınmış isimleri yazıyordu.