Yunanistan'da sığınmacı kampında kavga çıktı

Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberinde, kampta sığınmacılar arasında çıkan kavgada, aralarında iki hamile kadın ve bir çocuğun bulunduğu 10 kişinin yaralandığı, çok sayıda çadırın ateşe verildiği belirtildi.

Kampa çevik kuvvet ekibi gönderildiği ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

6 BİNİN ÜZERİNDE SIĞINMACI YAŞIYOR

Moria sığınmacı kampındaki kışa uygun olmayan elverişsiz koşullar ve hijyen şartları birçok uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından eleştiriliyor. Toplam 2 bin 200 kapasiteli kampta 6 binin üzerinde sığınmacı yaşam mücadelesi veriyor. Farklı milletlerden sığınmacının kaldığı kamplarda sıklıkla kavga çıkıyor.