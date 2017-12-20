taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.653
USD
3,8301
EURO
4,5357
ALTIN
155,85
PETR
63,8000

Yunanistan'da sığınmacı kampında kavga çıktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan kavgada 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA | 20.12.2017 - 11:50..
  1. Haberler
  2. Dünya

yunan

Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberinde, kampta sığınmacılar arasında çıkan kavgada, aralarında iki hamile kadın ve bir çocuğun bulunduğu 10 kişinin yaralandığı, çok sayıda çadırın ateşe verildiği belirtildi.

Kampa çevik kuvvet ekibi gönderildiği ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

6 BİNİN ÜZERİNDE SIĞINMACI YAŞIYOR

Moria sığınmacı kampındaki kışa uygun olmayan elverişsiz koşullar ve hijyen şartları birçok uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından eleştiriliyor. Toplam 2 bin 200 kapasiteli kampta 6 binin üzerinde sığınmacı yaşam mücadelesi veriyor. Farklı milletlerden sığınmacının kaldığı kamplarda sıklıkla kavga çıkıyor.

İlginizi Çekebilir
Rusya’da asılsız ihbarlara hapis cezası
Rusya Devlet Duması, telefonla asılsız ihbarında bulunanlara 10 yıla kadar hapis cezası verileceğini duyurdu.
Suriye'de hava saldırısı düzenlendi
Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ve Kurtarma Birimi, isyancıların hakim olduğu İdlib vilayetinin bir köyüne gece düzenlenen hava saldırılarında 19 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.
Almanya hükümet kuramama rekoru kırıyor
Almanya’da genel seçimlerin yapılmasında günümüze 86 gün geçmesine rağmen hala bir koalisyon hükümeti kurulamadı.
İran'da hava kirliliği nedeniyle okullar 4 gündür tatil
İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

463
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

144
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Bakanı'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Bakanı'na tepki

164
Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

183
İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

180
ABD’den BM ülkelerine oylama tehdidi: İsimleri alacağız

ABD’den BM ülkelerine oylama tehdidi: İsimleri alacağız

181
Cumhurbaşkanı'ndan Bursa'ya kentsel dönüşüm uyarısı

Cumhurbaşkanı'ndan Bursa'ya kentsel dönüşüm uyarısı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM