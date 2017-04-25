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Yunanistan'da Suriyeli mülteciler açlık grevinde

Midilli Adası’nda 12 Suriyeli mülteci açlık grevine başladı. İltica başvurularına ilişkin işlemlerin uzun sürmesini protesto ediyorlar.

25.04.2017 - 09:45
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yunanistan

Sığınmacıların ilk iltica başvurusunun reddedildiği, itiraz sürecinin ise aylarca sürdüğü belirtildi. İltica sürecinin yavaşlığını protesto eden mültecilerin cuma gününden bu yana mülteci bürosunun önünde battaniyelere sarılı olarak bekledikleri bildirildi.

YUNAN POLİSİ AÇIKLAMA YAPMIYOR

Yunan polisi konuyla ilgili açıklama yapmak istemezken, Yunan mülteciler dairesi çevreleri kamplarda sürekli protesto eylemleri yaşandığını ve birkaç gün sonra sona erdirildiğini belirtti.

Yunan adalarındaki resmi kayıt bürolarında şu an 13 bin 800 mülteci bulunuyor. Yunan mülteci dairesi verilerine göre Türkiye'den Yunan adalarına gelen mültecilerin sayısı hala düşük seyrediyor.

Türkiye ile AB arasında geçen yıl 18 Mart'ta imzalanan mülteci mutabakatının ardından lastik botlar ve ahşap teknelerle Türkiye'den Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına gelen sığınmacıların sayısında ani azalma kaydedilmişti. Ancak daha önceki kontrolsüz mülteci akını ve memur eksikliği nedeniyle Yunanistan'da iltica başvuru süreci uzun sürüyor.

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