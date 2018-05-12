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Yunanistan'da taraftarlar çatıştı

Yunanistan'da ekonomik protestolar yüzünden polisle yaşanan çatışmalar bir tarafa, taraftarlar da feci şekilde çatışıyor.

İHA | 12.05.2018 - 11:28..
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Atina şehir merkezi dün gece savaş alanına döndü. AEK-PAOK futbol takım taraftarları ve polis arasında çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

2 TAKIM TARAFTARLARI KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bu akşam oynanacak olan AEK-PAOK futbol takımları kupa maçı öncesi sokakta dolaşan 2 takım taraftarları karşı karşıya gelince olaylar çıktı. Exrhia bölgesinde olaylar büyüdü ve polis güçleri çıkan çatışmaya müdahale etti.

Atina savaş alanına döndü-VİDEO

2 POLİS YARALANDI

Taraftarlar bu sefer molotof kokteylleri ve taşlarla polislere saldırmaya başladı. Çıkan olaylarda 2 polis yaralandı. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak maç için yaklaşık 4 bin polis görev yapacak. PAOK takımının Selanik’ten gelen taraftarları güvenlik koridoru altında stada götürülecek.

İki takımın da esas kökleri İstanbul'a dayanıyor ancak AEK Atina'da, PAOK takımı ise Selanik'te faaliyet gösteriyor.

Yunanistan'da taraftarlar çatıştı

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