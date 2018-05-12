Yunanistan'da taraftarlar çatıştı

Atina şehir merkezi dün gece savaş alanına döndü. AEK-PAOK futbol takım taraftarları ve polis arasında çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

2 TAKIM TARAFTARLARI KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bu akşam oynanacak olan AEK-PAOK futbol takımları kupa maçı öncesi sokakta dolaşan 2 takım taraftarları karşı karşıya gelince olaylar çıktı. Exrhia bölgesinde olaylar büyüdü ve polis güçleri çıkan çatışmaya müdahale etti.

Atina savaş alanına döndü-VİDEO

2 POLİS YARALANDI

Taraftarlar bu sefer molotof kokteylleri ve taşlarla polislere saldırmaya başladı. Çıkan olaylarda 2 polis yaralandı. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak maç için yaklaşık 4 bin polis görev yapacak. PAOK takımının Selanik’ten gelen taraftarları güvenlik koridoru altında stada götürülecek.

İki takımın da esas kökleri İstanbul'a dayanıyor ancak AEK Atina'da, PAOK takımı ise Selanik'te faaliyet gösteriyor.