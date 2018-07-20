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Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi tutuklanan 9 kişinin Türkiye'ye iade edilmesi Yunan kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Haber Merkezi | 20.07.2018 - 07:42..
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Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde sonra Yunanistan'ın FETÖ'ye olan bakışı, Türkiye ile olan ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Silahsız insanların üzerine acımasızca bomba yağdıran FETÖ'cü alçaklar, darbe girişiminin püskürtülmesiyle Yunanistan'a kaçtı.

Yunan mahkemeleri, darbecileri Türkiye'ye iade etmeyerek iltica hakkı verdi.

FETÖ'CÜLER YERİNE PKK'LILAR

Türkiye tarafından köşeye sıkıştırılan Yunanistan, FETÖ'cüleri iade etmek yerine PKK'lıları iade etmeyi tartışmaya başladı.

Ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Dora Bakoyanni ve Makis Voridis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden önce tutuklanan 9 terör şüphelisin Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Meselenin hukuki olduğunu savunan Bakoyanni ve Voridis'e Yunan hükümetinden bir cevap gelmedi.

Dora Bakoyanni, Yunanistan'ın ilk kadın Dışişleri Bakanı olarak ülke tarihine geçmişti.

Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

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