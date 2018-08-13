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Yunanistan'da yangın: Bazı köyler boşaltıldı

Eğriboz Yarımadası’nda (Eyvia) yangın çıktı. Yangın nedeniyle iki köy boşaltıldı. Yangının dumanı ise Atina semalarına ulaştı.

AA | 13.08.2018 - 09:47..
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Yunanistan’ın Eğriboz Yarımadası’nda (Eyvia) çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını nedeniyle bölgede bulunan iki köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yunanistan'da yangın: Bazı köyler boşaltıldı

GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Edinilen bilgiye göre, Eğriboz’un Psahna bölgesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale edildi. Yunan medyasında yer alan haberlerde, ülkede ikinci bir yangın trajedisi yaşanmaması için Yunanistan’ın her yerinden itfaiye ekiplerinin Eğriboz’a sevk edildiği belirtildi.

Yunanistan'da yangın: Bazı köyler boşaltıldı

DUMANLAR ATİNA SEMALARINA KADAR ULAŞTI

Yangın söndürme çalışmalarında 62 itfaiye aracı, 8 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 186 itfaiyecinin yer aldığı, polisin yangın bölgesine giden tüm yolları kapattığı, yangın nedeniyle çıkan dumanların Atina semalarına kadar ulaştığı ifade edildi.

Yunanistan'da yangın: Bazı köyler boşaltıldı

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yunanistan Tarım Kalkınma Bakanı Vangelis Apostolu, basına yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirterek bölgede bulunan iki köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını ve yangının bölgedeki vatandaşlar için tehdit oluşturmadığını söyledi.

Yunanistan'da yangın: Bazı köyler boşaltıldı

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