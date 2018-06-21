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Yunanistan'daki kriz Almanya'ya kazandırdı

Almanya, Yunanistan’a ilk kurtarma paketinin verildiği 2010 yılından bu yana Yunan tahvillerinden yaklaşık 2,9 milyar euro gelir elde etti.

AA | 21.06.2018 - 15:13..
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Yunanistan'daki kriz Almanya'ya kazandırdı

Yunanistan'daki kriz Almanya'ya kazandırdı

Alman hükümetinin Yeşiller Partisi’nden gelen bir meclis soruşturmasına verdiği yanıt, Almanya’nın Yunanistan'ın kriz sürecinden maddi olarak faydalandığını ortaya koydu.

8 YILDA 2,9 MİLYAR EURO

Buna göre, Almanya, Yunanistan’a ilk kurtarma paketinin verildiği 2010 yılından bu yana yaklaşık 2,9 milyar euro faiz geliri elde ederken, yalnızca 2013 ve 2014 yıllarında Avrupa İstikrar Mekanizmasına (ESM) ve Yunanistan'a söz konusu kazançtan bir miktar aktarıldı.

PARA BÜTÇEYE GİRDİ

Federal hükumetin cevabına göre, söz konusu gelir büyük ölçüde, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Menkul Kıymetler Piyasası Programı (SMP) kapsamında satın alınan Yunan devlet tahvillerinden kaynaklandı.

Bu kar önce Bundesbank'a ve oradan da federal bütçeye transfer edildi.

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