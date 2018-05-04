Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ada ziyareti sırasında, bazı grupların çağrısıyla toplanan yaklaşık 2 bin 500 kişilik grup, sığınmacıların Midilli'den taşınması talebiyle yürüyüş yaptı.

POLİSLERE SALDIRDILAR

Çipras'ın konuşma yaptığı binaya yürümek isteyen grup, polis otobüsleriyle kurulan barikatı aşmak isteyince güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Polis otobüslerini sallayan gruba, Midilli'ye takviye olarak gönderilen çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Yunanistan'daki sığınmacı gösterisinde polislere saldırı VİDEO



KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN SIĞINMACILARI KOVMAK İSTİYORLAR

"Hemen ve şimdi sığınmacı krizine çözüm" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, adadaki sığınmacı kampı Moria'nın boşaltılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Çipras'ın ziyareti öncesi adada genel grev ilan edilmesi nedeniyle tüm dükkanların kepenkleri indirildi. Sığınmacı sorununun yanı sıra vergi artışlarına tepki gösteren ada sakinlerinin greviyle, Midilli'nin merkezi gün boyunca adeta "hayalet kasabaya" dönüştü.

Çoğunluğu Moria'da olmak üzere yaklaşık 9 bin sığınmacı, iltica başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Midilli Adası'nda tutuluyor.