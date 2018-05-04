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Yunanistan'daki sığınmacı gösterisinde polislere saldırı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı sorununa karşı düzenlenen protestoda, polis ile göstericiler arasında kavga çıktı.

AA | 04.05.2018 - 02:33..
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ada ziyareti sırasında, bazı grupların çağrısıyla toplanan yaklaşık 2 bin 500 kişilik grup, sığınmacıların Midilli'den taşınması talebiyle yürüyüş yaptı.

Yunanistan'daki sığınmacı gösterisinde polislere saldırı

POLİSLERE SALDIRDILAR

Çipras'ın konuşma yaptığı binaya yürümek isteyen grup, polis otobüsleriyle kurulan barikatı aşmak isteyince güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Polis otobüslerini sallayan gruba, Midilli'ye takviye olarak gönderilen çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Yunanistan'daki sığınmacı gösterisinde polislere saldırı VİDEO

Yunanistan'daki sığınmacı gösterisinde polislere saldırı

KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN SIĞINMACILARI KOVMAK İSTİYORLAR

"Hemen ve şimdi sığınmacı krizine çözüm" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, adadaki sığınmacı kampı Moria'nın boşaltılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Çipras'ın ziyareti öncesi adada genel grev ilan edilmesi nedeniyle tüm dükkanların kepenkleri indirildi. Sığınmacı sorununun yanı sıra vergi artışlarına tepki gösteren ada sakinlerinin greviyle, Midilli'nin merkezi gün boyunca adeta "hayalet kasabaya" dönüştü.

Çoğunluğu Moria'da olmak üzere yaklaşık 9 bin sığınmacı, iltica başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Midilli Adası'nda tutuluyor.

Yunanistan'daki sığınmacı gösterisinde polislere saldırı

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