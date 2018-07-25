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Yunanistan'daki yangın faciasının perde arkası

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının arkasında Yunan itfaiyesinin zayıflığı yatıyor.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 08:49..
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Yunanistan'daki yangın faciasının perde arkası

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.

İtfaiye Teşkilatından alınan bilgiye göre, yangınlarda 76 kişi yaşamını yitirdi.

Yangınlarda ayrıca 23'ü çocuk 164 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 11'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

100'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor. Ölü sayısının da yükselmesinden endişe ediliyor.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, yangınlar için soruşturma açılması emri verirken, ölenlerin kimlik tespit çalışmalarına da başlandı.

Yangın faciası, ülke medyasını oldukça kızdırdı.

Yunanistan'daki yangın faciasının perde arkası

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İTFAİYEYE PARA YOK

Ekonomik krizdeki ülkede itfaiye ekiplerine yapılan ödeneklerde kesintiye gidildiği, itfaiyenin malzemeleri kendisinin aldığı yazıldı.

İtfaiye ekiplerinin ödenek alamadığı için yetersiz kaldığının ortaya çıkması, ülkede tartışmaları beraberinde getirdi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre; itfaiye ekipleri maaş konusunda da büyük sıkıntılar yaşıyordu.

Geçtiğimiz aylarda itfaiye ekipleri grev kararı almış, protesto gösterisinde sert müdahalelerle karşı karşıya kalmıştı.

Yunanistan'daki yangın faciasının perde arkası

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise yangınların arkasında kundaklama olabileceğini söyledi.

Yunanistan'daki yangın faciasının perde arkası

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR, YUNAN İSTEMİYOR

Öte yandan; Türkiye'nin Yunanistan'a yardım amacıyla hazırladığı 5 uçak ile 24 helikopter hazır bir şekilde bekletiliyor.

Yunan tarafı ise Türkiye'den yardım almamak için zor da olsa bile bu teklifi kabul etmiyor.

Yunanistan'daki yangın faciasının perde arkası

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Yunanistan'daki yangın faciasının perde arkası

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