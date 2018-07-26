Yunanistan'daki yangının nedeni belli oldu

Yunanistan'da 82 kişinin ölümüne neden olan yangın faciası ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

ELEKTRİK KABLOLARINDAN BAŞLAYAN YANGIN

Yunanistan'daki bazı kasabaları küle döndüren facianın elektrik kablolarında yaşanan arıza nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Yunanistan'da yangınlar sürüyor- FOTO GALERİ



YANGINA ESKİ MODEL ELEKTRİK KABLOSU NEDEN OLDU

Konuyla ilgili Thema 104.6 radyosuna açıklama yapan ve canlı yayında ilginç bir detaya da değinen Pentelis bölgesinin belediye başkanı Dimitris Stergiou, asıl nedeni araştırdıklarını ve sonuca ulaştıklarını belirtti. Stergiou yangının eski model elektrik kablolarında yaşanan arıza nedeniyle başladığını söyledi.