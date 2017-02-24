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Yunanistan'dan 2 darbeci askere daha iltica koruması

Yunanistan, FETÖ darbe girişiminde yer alan iki askerin sığınma başvurusunu değerlendirmeye alacağını açıkladı.

24.02.2017 - 18:54
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aadad

YunanistanFetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminde yer alan iki kaçak askerin sığınma başvurularının son aşmasına kadar değerlendirileceğini açıkladı.

SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Meriç (Evros) bölgesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikten sonra Orestiada polis karakoluna avukatlarıyla teslim olan Üstçavuş Fatih Arık ve Kıdemli Çavuş Halit Çetin sığınma talebinde bulundu.

Yunanistan'a 15 Şubat'ta kaçak olarak giriş yaptıklarını iddia eden askerler, 20 Şubat tarihinde Dedeağaç kentinde sığınma başvurusu yaptı.

İLTİCA OFİSİ: TÜM YASAL SÜREÇ UYGULANACAK

İltica ofisi, kaçak askerlere ilişkin Türkiye'den iade talebi gelmesi durumunda dahi sığınma başvurularına ilişkin tüm yasal sürecin uygulanacağını bildirdi. Askerlerin iltica süreçlerine ilişkin ise bir takvim açıklanmadı.

YUNAN SAVCILIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADI

Yunan Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, kaçak askerlerin ülkeye yasa dışı girişleri hakkında savcılığın henüz suç duyurusunda bulunmadığını belirtti.

8 DARCECİYİ İADE ETMEMİŞLERDİ

Öte yandan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçan ve sığınma talebinde bulunan 8 darbeci askere ilişkin Türkiye'nin iade talebi, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) tarafından geçen ay reddedilmişti.

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