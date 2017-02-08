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Yunanistan'dan AB'ye sığınmacı eleştirisi

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin çoğunu sığınmacı sahipsiz çocukları kabul etmemekle suçladı.

08.02.2017 - 23:48
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Yunan İltica Servisi tarafından yeniden yerleştirme programına ilişkin açıklamada, "Birçok üye ülke belli kategorilerdeki sahipsiz çocukları kabul etmiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada bu durumun, özellikle "18 yaşından küçük, evli ve bazı durumlarda çocuk sahibi" olan kızlara yönelik olduğu kaydedildi.

Üye ülkelerin evliliklerin yasal olmadığı gerekçesiyle söz konusu sahipsiz kızları kabul etmediği belirtilirken, bu gerekçenin yeniden yerleştirmenin reddedilmesine yeterli sebep olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Birçok üye ülke, evliliklerinin yasal olmadığına dayanarak, Avrupa Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinde yeniden bunun yerleştirmenin reddine yeterli zemin oluşturmadığını veya yeniden yerleştirmenin ilgili kişilerin faydasına olacağını hesaba katmaksızın, bu kızları ve ailelerini kabul etmekten kaçınıyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, yeniden yerleştirme programının başladığı tarihten bu yana 523 sahipsiz çocuğun programda bulunduğu, bu çocukların 350'sinin kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

"ÜYE ÜLKELERİN TAAHHÜTLERİ YETERSİZ"

Öte yandan Yunan iltica makamı, AB üyesi ülkelerin yeniden yerleştirme için verdikleri taahhütlerin yetersiz olduğu eleştirisinde bulundu.

Yunanistan tarafından 24 bin 233 sığınmacının yeniden yerleştirilmeye aday gösterildiği, ancak üye ülkelerin şimdiye kadar yalnızca 15 bin 164 sığınmacı için yer açtığı ifade edildi.

Üye ülkelerin yavaş davranmasının ise yeniden yerleştirmelerin gecikmesi sebebiyle kamplarda barınan sığınmacılar arasındaki gerilimi artırdığına dikkat çekildi.

AB Komisyonu'nun son raporuna göre, İtalya ve Yunanistan'dan diğer üye ülkelere yerleştirilmesi gereken 160 bin sığınmacıdan bugüne kadar sadece 11 bin 966'sı kabul edildi.

Yunanistan'da Avrupa'ya açılan sınırların kapatılmasının ardından mahsur kalan 60 binin üzerinde sığınmacı bulunuyor.

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