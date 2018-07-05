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Yunanistan'dan bir FETÖ'cüye daha sığınma hakkı

Yunanistan 8 darbeciden üçüncüsüne de daha siyasi sığınma hakkı verdi.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 12:00..
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Yunanistan’da İkinci Derece İltica Komisyonu 8 darbeciden 3’üncüsüne de siyasi sığınma hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Yunan Danıştayı, Çipras hükümetinin itirazını reddederek darbeci askerlere iltica hakkının verilmesinin önünü açmıştı.

2 FETÖ'CÜYE İLTİCA HAKKI TANINMIŞTI

Danıştay kararından sonra sırasıyla darbeciler Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel'e iltica hattı tanındı.

Türkiye, şimdiye kadar 8 darbeci FETÖ'cü için 3 kez iade talebinde bulundu. Yunanistan ise tüm taleplere olumsuz yanıt verdi.

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