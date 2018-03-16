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Yunanistan'dan darbeci askerlerin iade talebine 3. ret

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebini de reddetti.

AA | 16.03.2018 - 12:47..
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Yunanistan'dan darbeci askerlerin iade talebine 3. ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebi reddedildi.

Yunanistan'dan darbeci askerlerin iade talebine 3. retFotoğraf: Arşiv

KELEPÇEYLE GETİRİLDİLER

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine başkent Atina İstinaf Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Darbecilerin kelepçeli olarak mahkemeye getirildiği görüldü.

FİRARİLER RAHAT

Mahkeme salonunda karardan emin bir şekilde rahat tavırlarıyla dikkat çeken firari askerlerin savunmalarını yapmalarının ardından Savcı Evgenia Kivelou iade talebinin reddine yönelik mütalaa verdi.

DELİL YETERSİZLİĞİ

Kivelou, iade dosyasında "kasten adam öldürme" ile yeni suçlamalar bulunsa da var olan delillerin yeterli görülmediğini ifade ederek, iade talebinin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdi.

3. KEZ RET

Savcının görüşü yönünde karar veren Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesine ilişkin ret kararı verdi.

Türkiye'nin iade talebi bir kez daha reddedilmesinin ardından, darbeci askerlerin sığınma başvurularına ilişkin Yunan Danıştayından kararın 4 Mayıs'ta çıkması bekleniyor.

Sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söyleyen 2 Yunan askeri, kısa bir süredir Türkiye'de tutuklu bulunuyor.

Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi

Yunanistan'dan darbeci askerlerin iade talebine 3. ret

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