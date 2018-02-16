Yunanistan'dan Kardak yorumu: Artık barışçıl olmayacağız

Atina ile Ankara arasındaki Ege gerilimi tırmanıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kardak açıklarında Türk-Yunan botlarının çarpışmasıyla ilgili ''Kırmızı çizgiyi aştı'' yorumunu yaptı.

"YANITIMIZ BARIŞÇIL OLMAYACAK"

Nikos Kotzias Yunan televizyon kanalı Alpha TV'ye verdiği demeçte, Atina'nın kırmızı çizgisine dokunduğunu ve hatta bazı bakımlarından kırmızı çizgiyi aştığını belirterek, böyle bir olayın tekrarlanması halinde Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi: Türkiye'ye bir dahaki yanıtımız barışçıl olmayacak...