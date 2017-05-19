Yunanistan'dan Türkiye'nin tatbikatına katılmayın çağrısı

Türk Deniz Kuvvetleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 13-26 Mayıs tarihleri arasında Ege ve Akdeniz’de Deniz Kurdu Tatbikatı gerçekleştiriyor.

Türk yetkililer, yine her tatbikatta olduğu gibi NATO’ya bağlı ülkeleri gözlemci olarak Deniz Kurdu Tatbikatı’na davet etti.

YUNAN BÜYÜKELÇİ "KATILMAYIN" MEKTUBU GÖNDERDİ

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, 22 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan davet öncesi Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Kyriakos Loukakis, söz konusu ülkelere bir yazı yazarak Türkiye’nin Yunan hava sahasını işgal ettiğini belirterek, ülkelere “Tatbikata katılmayın” dedi.

"SİVİL HAVA TRAFİĞİNİ TEHLİKEYE SOKUYOR"

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Kyriakos Loukakis mektubunda şu ifadelere yer verildi: “Türk otoritelerine göre tatbikat, Yunan ulusal hava sahası ve Rodos Uluslararası Havaalanı’nın bir bölümünü de kapsayacak şekilde Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek. Bu da uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kapsamında Yunan egemenliğini ihlal etmekle birlikte sivil hava trafiğini de ciddi anlamda tehlikeye sokmaktadır.”

YUNANLAR TAKİPTE

Yunanistan’ın Ankara’da temsilcilikleri bulunan yabancı ülke temsilcilerine kara propaganda yaptığı bilgisine ulaşan Türk Dışişleri Bakanlığı da raporlar hazırladı.

Deniz Kurdu 2017 tatbikatına Türk Deniz Kuvvetleri’nden 14 fırkateyn, 6 korvet, 17 hücumbot, 9 denizaltı, 6 mayın gemisi, 13 destek gemisi, 4 karakol gemisi, 4 deniz karakol uçağı, 19 deniz helikopteri, 7 SAT görev timi, 2 SAS görev timi katılıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise 7 görev uçuşu ve 2 sorti HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçağı ile 1 hedef çekme uçağı ile yer alıyor.