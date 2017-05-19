taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,6256
EURO
4,0279
ALTIN
145,46
PETR
52,4300

Yunanistan'dan Türkiye'nin tatbikatına katılmayın çağrısı

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Ege ve Akdeniz’de gerçekleştirmekte olduğu Deniz Kurdu Tatbikatı Yunanistan’ı rahatsız etti.

19.05.2017 - 08:50
  1. Haberler
  2. Gündem

d

Türk Deniz Kuvvetleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 13-26 Mayıs tarihleri arasında Ege ve Akdeniz’de Deniz Kurdu Tatbikatı gerçekleştiriyor.

Türk yetkililer, yine her tatbikatta olduğu gibi NATO’ya bağlı ülkeleri gözlemci olarak Deniz Kurdu Tatbikatı’na davet etti.

YUNAN BÜYÜKELÇİ "KATILMAYIN" MEKTUBU GÖNDERDİ

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, 22 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan davet öncesi Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Kyriakos Loukakis, söz konusu ülkelere bir yazı yazarak Türkiye’nin Yunan hava sahasını işgal ettiğini belirterek, ülkelere “Tatbikata katılmayın” dedi.

"SİVİL HAVA TRAFİĞİNİ TEHLİKEYE SOKUYOR"

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Kyriakos Loukakis mektubunda şu ifadelere yer verildi: “Türk otoritelerine göre tatbikat, Yunan ulusal hava sahası ve Rodos Uluslararası Havaalanı’nın bir bölümünü de kapsayacak şekilde Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek. Bu da uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kapsamında Yunan egemenliğini ihlal etmekle birlikte sivil hava trafiğini de ciddi anlamda tehlikeye sokmaktadır.”

YUNANLAR TAKİPTE

Yunanistan’ın Ankara’da temsilcilikleri bulunan yabancı ülke temsilcilerine kara propaganda yaptığı bilgisine ulaşan Türk Dışişleri Bakanlığı da raporlar hazırladı.

Deniz Kurdu 2017 tatbikatına Türk Deniz Kuvvetleri’nden 14 fırkateyn, 6 korvet, 17 hücumbot, 9 denizaltı, 6 mayın gemisi, 13 destek gemisi, 4 karakol gemisi, 4 deniz karakol uçağı, 19 deniz helikopteri, 7 SAT görev timi, 2 SAS görev timi katılıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise 7 görev uçuşu ve 2 sorti HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçağı ile 1 hedef çekme uçağı ile yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Time dergisinin Beyaz Saray/Kremlin kapağı

Time dergisinin Beyaz Saray/Kremlin kapağı

34
Alman meclisinde İncirlik mesaisi

Alman meclisinde İncirlik mesaisi

93
Yunanistan'da yeni kemer sıkma önlemlerine onay

Yunanistan'da yeni kemer sıkma önlemlerine onay

36
Le Pen milletvekilliği için adaylığını açıkladı

Le Pen milletvekilliği için adaylığını açıkladı

10
Trump'tan Rusya iddialarına cevap

Trump'tan Rusya iddialarına cevap

9
Volkan Demirel: Penaltıyı kaçırdığıma çok şaşırdım

Volkan Demirel: Penaltıyı kaçırdığıma çok şaşırdım

26
Atatürk'ün özel fotoğrafları

Atatürk'ün özel fotoğrafları

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM