Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi

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Cumhurbaşkanı: Artık UBER diye bir şey yok

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Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı ile seçimlerden sonra bedelli askerlik için görüşeceğini belirten Erdoğan, "Gerekliyse bekletmeyiz" dedi.

Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

Florida eyaletinde şerif yardımcısı tarafından vurularak öldürülen bir kişinin ailesi tarafından açılan davada, jüri aileye toplam 4 dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Konya sokaklarında halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılanmakla tehdit eden Abdüllatif Şener, tepkiler karşısında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

Jandarma teşkilatının 2021 yılına kadar profesyonel hale geleceği açıklandı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi Turgut Kaya'nın iltica talebini reddetti ve Türkiye'ye iadesine karar verdi.

Mardin'de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gençlerle bir araya geldi.

1 Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı ile seçimlerden sonra bedelli askerlik için görüşeceğini belirten Erdoğan, "Gerekliyse bekletmeyiz" dedi.

2 Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı Konya sokaklarında halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılanmakla tehdit eden Abdüllatif Şener, tepkiler karşısında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

3 Cumhurbaşkanı canlı yayında: Birinci turda biteceği açık Muhalefet için "bol keseden dağıtıyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın birinci turda kazanacağını söyledi.

4 Kanseri yenen genç, hasta çocuklara umut oluyor Gaziantep'te kan kanseri teşhisi konulan ve yüzde 20 yaşama şansı olduğu belirtilen Muhammet Mutlu Güder, okuma azmi ve güler yüzü sayesinde hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

5 ABD'de polisin vurduğu kişinin ailesine 4 dolar tazminat Florida eyaletinde şerif yardımcısı tarafından vurularak öldürülen bir kişinin ailesi tarafından açılan davada, jüri aileye toplam 4 dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

6 1 muvazzaf asker daha tutuklandı 11 şehirde yapılan FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 7 muvazzaf askerden 1'i tutuklandı.