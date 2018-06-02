Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi

Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye’nin İnterpol aracılığı ile aradığı terörist Turgut Kaya Yunanistan’da yakalanmıştı.
Kaya Yunan makamlarından iltica talebinde bulunmuştu.
Ancak Yüksek Mahkeme, Kaya’nın bu talebini reddederek, Kaya’yı Türkiye’ye iade etme kararı aldığını duyurdu.
İŞİNE YARAMAYANI GÖNDERİYOR
Yunan hükümeti, Yunanistan'a kaçan teröristleri Türkiye aleyhine koz olarak kullanmayı sürdürüyor.
15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçan FETÖ'cü askerlerden faydalanmak için Türkiye'ye iadelerini reddeden Yunan makamları, menfaatlerine yaramayan teröristleri Türkiye'ye gönderiyor.