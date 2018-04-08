taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,49
PETR
67,0400

Yunanistan'ın ANKA korkusu

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tehditleri ve tahrik dolu açıklamaları yerini yavaş yavaş gerçeklere bırakıyor. Çipras'ın sağduyu çağrısından sonra Yunan askeri dergileri de Türk İHA'larını yazdı.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Yunanistan'ın ANKA korkusu

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un küstah tehditlerinin ardından Yunan hükümeti adeta acil durum pozisyonuna geçmiş, söylediği büyük sözler için geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Boş tehditler ile adeta rüzgar etkisi yaratan Kammenos'un sözlerinin etkileri geçerken, gerçekler yeniden ortaya çıkmaya başladı. Çipras'ın geri adımından sonra Yunan askeri dergileri de Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının başarısını, Yunanistan'ı tehdit ettiğini belirtti.

Yunanistan'ın ANKA korkusu

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KORKUSU

Bugün Ege kıyılarında yaşanan deniz it dalaşları, geçmişte havada yaşanıyordu. Yunan uçaklarının sınır ihlali gerçekleştirerek yaptığı hamlelere Ankara'da misliyle karşılık veriyor, iki ülkenin F16'ları arasında havada hakimiyet mücadelesi veriliyordu.

Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz artık bu durumu mümkün kılamıyor. Memurların maaşını zar zor ödeyen hükümet, it dalaşı gibi bir lüksü kaldıramıyor. Üstelik Yunan tarafının korkusu Türk F16'ları değil, milli gururumuz İHA ve SİHA'lar...

TAI'nin yeni ANKA tanıtım filmi VİDEO

3 BİN DOLAR MASRAF

Zor durumda bulunan Yunanistan havadaki üstünlüğünü yitirmemek adına son çırpınışlarını veriyor ancak ordunun korkusu ANKA'lar. 3 bin dolarlık yakıt masrafı ile saatlerce havada kalabilen İHA'lara karşı panikleyen Yunan ordusu, F16'larına yeniden sarılmaya hazırlanıyor.

ANKA'nın 8 katı ücret ile deposunu dolduran F16'lar, 25 bin dolarlık yakıt masrafı ile İHA'lara cevap vermeye çalışacak.

MİLLİ GÜÇ:İHA/SİHA

Özellikle yurt içi ve yurt dışında yürütülen kararlı terör karşıtı operasyonlarda kullanılan, yüz akı haline gelen İHA/SİHA'lar Türkiye'nin amiral gemisi olma yolunda önemli adımlarla ilerliyor. Yeni güncellemeler ile havada kalma süresi artırılan İHA/SİHA'lar artık farklı silahlar taşıyabilecek ve gece gündüz ayırt etmeden uçuş yapabilecek.

Bunlarla birlikte Afrin'de uluslararası arenada da dikkatleri üzerine toplayan İHA/SİHA bir çok ülkenin alışveriş sepetinde bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hollanda'da 'Buyurun ben Müslümanım' etkinliği
Milli Görüş teşkilatları, Müslümanlara karşı ön yargıları gidermek için 23 farklı noktada gül dağıtarak İslam'ı anlattı.
Umursamaz şoför 2 kazaya neden oldu
Çin'de sapağı kaçıran şoför trafiği birbirine kattı.
Piramitlerin sırrı keşfedildi
Mısır'da bulunan ve yapımına uzaylıların da el attığı iddia edilen piramitlerin gizemi 3 bin yıllık bir günlüğün bulunmasıyla çözüldü.
Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi
Birleşik Krallık'ta aksak ve tıkanık olan sağlık hizmeti, İngilizleri çareyi yurt dışında aramaya itiyor. Ülkesinde randevu bile alamayan İngilizler Türkiye'yi tercih ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

73
Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

135
Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

233
Boğaz'daki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında

Boğaz'daki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında

43
Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

95
En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

17
Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM