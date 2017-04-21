taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.584
USD
3,6467
EURO
3,9025
ALTIN
150,41
PETR
52,9400

Yunanistan'ın bütçesi 2016'da fazla verdi

Yunanistan'ın 8 yıldır devam eden mali kriz döneminde ilk kez geçen yıl bütçe fazlası verdiği bildirildi.

21.04.2017 - 15:31
  1. Haberler
  2. Ekonomi

d

Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, Yunanistan Hazinesi 2016 yılında 1 milyar 288 milyon euro fazla verdi. Bütçe fazlasının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 0,7'ye yükseldi. Ülkenin kamu borcunun GSYH'ya oranının da yüzde 179'a yükselerek, geçen yıl 314,9 milyar euroya çıktığı kaydedildi.

FAİZ DIŞI BÜTÇE AÇIĞI 6 MİLYAR EURO

Öte yandan, ülkenin kreditörlerinin asgari yüzde 0,5 olarak hedeflediği faiz dışı bütçe fazlasının GSYH'ya oranı ise yüzde 3,9'a yükseldi. Faiz dışı bütçe fazlasının 6 milyar 937 milyon euro olduğu ifade edildi.

Yunanistan ve kreditörleri arasındaki müzakerelerde faiz dışı bütçe fazlası verisi, ülkenin yüksek kamu borcunun ödenebilirliği açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Hedeflenenden yüksek gelen veriyle, borç hafifletmeye yönelik görüşmelerde Yunanistan hükümetinin elinin güçlendiği belirtiliyor. Yunan yetkililer, Uluslararası Para Fonunun (IMF) bahar toplantılarında borç hafifletmeye yönelik bir çözüme ulaşmayı hedeflediklerini ifade etmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

270
Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

367
Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

138
Teşekkürler Beşiktaş

Teşekkürler Beşiktaş

140
Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

102
Beşiktaş maçında kameraların odaklandığı kadın taraftar

Beşiktaş maçında kameraların odaklandığı kadın taraftar

25
Hadise makyajsız halini paylaştı

Hadise makyajsız halini paylaştı

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM