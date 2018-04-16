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Yunanistan’ın Elis bölgesinde büyük orman yangını

Yunanistan’ın Elis bölgesinde pazar akşamı çıkan büyük orman yangını, kısa sürede bütün ormana yayıldı.

DHA | 16.04.2018 - 10:26..
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Bağlardan topladıkları kuru dalları yakmak isteyen köylülerin neden olduğu sanılan yangın, şiddetli rüzgârın nedeniyle kısa sürede ormanlık bölgeyi sardı.

YANGIN ÇEMBERE ALINDI

Bütün gece alevlerin evlere yaklaşmasını önlemek için mücadele eden itfaiye ekipleri, yangının Olimpia Antik Stadyumun karşısındaki ormanlık bölgede çembere alındığını açıkladı.

Yunanistan’ın Elis bölgesinde büyük orman yangını

"2007'DEN BERİ BÖYLESİNİ GÖRMEDİK"

Elis Bölge Başkan Vekili Yiorgos Yeorgiopulos, “Geride ölüler bırakan 2007 yangınından beri böyle bir yangın tehdidi yaşamamıştık.” dedi.

Thema 104,6 kanalına konuşan Andritsaina-Krestena Belediye Başkanı, “Büyük bir bölge kül oldu, ancak bugün durumun daha iyi olacağını umut ediyoruz; çünkü, rüzgârın şiddeti biraz azaldı.” dedi.

Söndürme çalışmalarına bütün gece devam eden itfaiye kuvvetleri, hava şartlarının daha müsait olduğundan bugün yangına havadan Canadair tipi uçaklarla da müdahale edileceğini açıkladı.

Yunanistan’ın Elis bölgesinde büyük orman yangını VİDEO

Yunanistan’ın Elis bölgesinde büyük orman yangını

Yunanistan’ın Elis bölgesinde büyük orman yangını

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