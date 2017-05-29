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Yunanistan'ın eski Başbakanı yaşamını yitirdi

Yunanistan’ın eski başbakanlarından Konstantin Miçotakis, 99 yaşında hayatını kaybetti.

29.05.2017 - 07:15
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YUNAN

Yunan haber ajansı ANA-MPA’nın haberine göre, ailesi tarafından yapılan açıklamada, Konstantin Miçotakis’in bugün saat 01.00’ da vefat ettiği bildirildi.

BAŞBAKANLIK DÖNEMİ

Yeni Demokrasi Partisi’nin (ND) Genel Başkanı Kiryakos Miçotakis’in ve eski Dışişleri Bakanı ND milletvekili Dora Bakoyanni’nin babası olan Miçotakis, 1990-1993 yıllarında Yunanistan Başbakanlığı görevinde bulundu.

Yunanistan’ın ünlü siyaset ve devlet adamı Eleftherios Venizelos’un da akrabası olan Miçotakis, 1967 askeri cuntası tarafından tutuklanmış ancak daha sonra Türkiye’ye kaçmıştı.

Yunanistan Parlamentosu'nda uzun yıllar görev yapan Miçotakis, 1974 yılında ülkesine dönene kadar sürgünde yaşamıştı.

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