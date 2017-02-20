Yunanistan’ın iktidar partisi Syriza’nın bürosuna molotof

Saldırı sırasında binanın camları kırıldı ve giriş katında yangın çıkarken, binanın önünde park halindeki iki araba da tahrip oldu.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Büroyu koruyan dört polisten biri yaralandı ve 401. Askerî Hastanesine kaldırıldı. Polisin yaptığı açıklamaya göre olaylara karışan 35 kişi gözaltına alındı.

Hükümet ortağı ANEL, Komünist Partisi KKE ve ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi bildirilerle bu tür saldırıların Demokrasi’ye zarar verdiğini vurgulayarak Syriza’ya yapılan saldırıyı kınadılar.