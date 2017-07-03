Yunanistan'ın Türk turist sevinci

Ekonomik olarak batmanın eşiğinde olan Yunanistan'da, gazeteler Türkiye'den gelen turist sayısının rekora koştuğu haberlerini yapıyor.

Dedeağaç Ticaret Derneği Başkanı Kostas Hatzimihail, İpsala sınır kapısından Yunanistan'ın Evros kentine Türk turistlerin gelmeye devam ettiğini belirtti.

SINIRDAN 15 BİN 500 TÜRK GEÇTİ

Sadece Ramazan Bayramı'nda karayoluyla 22-25 haziran arasında İpsala'dan Yunanistan'a yaklaşık 26 bin kişinin girişi yaptığını ve bunların 15 bin 500'ünün Türkiye vatandaşı olduğu açıklandı.

Aynı dönemde Yunanistan'a giden otobüs sayısının da 167 olduğunu ve bunların 107'sinin turistik otobüs olduğu ifade edildi.

HİZMET VEREN PERSONELE TEBRİK

Hatzimihail, karayolu üzerinden gelen turist sayısının geçen yıla kıyasla daha fazla olacağını belirtti ve gelen turistlere hizmet sunmak için mücadele veren gümrük personelini de tebrik etti.