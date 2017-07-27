Yunanistan'ta düşen uçağın enkazına ulaşıldı: 2 ölü

Yunanistan’da dün akşam saat 20.00’de Larisa bölgesinden kalkan Larisa Hava Kulübüne ait TL20 tipi uçağın enkazı bulundu.

İki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aramalara katılan itfaiye ekipleri bu sabah saat 3.00 civarında Larisa’nın Dendra bölgesinde düşen uçağın parçalarını tespit ettiler.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

İçinde bulunan 34 yaşındaki pilot ve 43 yaşındaki iş adamı ölü olarak bulundu. Arkadaş oldukları açıklanan iki kişi yerlerinde kemerleriyle bağlıydılar. Uçağın düşüş nedeninin tespit edilmesi için enkaz yerine bir araştırma heyeti gönderildi.