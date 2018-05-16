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Yunanlar benzini Bulgaristan'dan alıyor

Yunanistan'da benzinin zamlanmasıyla birlikte birçok Yunan depolarını doldurmak için Bulgaristan’a gidiyor.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 16:48..
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Yunanlar benzini Bulgaristan'dan alıyor

Yunanlar benzini Bulgaristan'dan alıyor

Benzinin litresi 1,60 euroya dizelin ise 1,40 euroya dayandığı Yunanistan'ın İskeçe kentinde, bundan yaklaşık iki hafta önce benzinin litresi 1,25 eurodan satılıyordu. Şu anda benzinin litresi ortalama 1,58 eurodan satılıyor.

Hal böyle olunca İskeçeliler hafta sonu hem gezmek, hem alışveriş yapmak için gittikleri Bulgaristan’da araçlarına benzin koyarak geri dönüyor.

BULGARİSTAN'DA LİTRESİ 1 EURO

Dünya genelinde petrol fiyatlarının artması sonucu benzin zamlanırken, daha düşük vergiler nedeniyle Bulgaristan’da litresi 1 eurodan satılıyor.

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