Yunanlar: Bora füzesi ülkenin ortasına kadar ulaşır

Türkiye'nin savunma sanayiisinden geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler komşu Yunanistan'ı oldukça korkutmuşa benziyor.

Bir TV kanalında Karadeniz'de başarıyla test edilen Bora füzesi ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın açıklamaları eşliğinde verilen görüntülerde; Türkiye'nin füzelerinin Yunanistan'ın ortalarına kadar ulaşması ve yeni silahlarımızdan bahsedilip önlem alınılması gerektiği ifade ediliyor.

İşte o programda konuşulanlar;

"TÜRKİYE'NİN KENDİ SİLAHINI ÜRETMESİ ÇOK SIKINTILI"

"Savunma Bakanı Türkiye'nin kendi füzlerini ürettiğini söyledi ve füzelerin önce Ege'ye sonra Karadeniz'e atıldığını söyledi. Bakan canlı yayında açıklama yaparken de füzenin görüntüleri verildi. Türkiye, bu alanda çok büyük bir ön çalışma yapıyor, kendi silahını üretiyor. Bu çok sıkıntılı bir durum.

Yunanlar Türkiye'nin yeni silahlarından korktu VİDEO



"BORA FÜZESİ YUNANİSTAN'IN ORTALARINDA AĞIR YARA AÇAR"

Bu füzenin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından yerini açıklamak lazım. Türk Savunma Bakanı'nın dediği gibi; ellerindeki füzenin menzili 280 kilometre. Bu füze Ege kıyılarından atılırsa Yunanistan'ın ortalarına doğru ulaşır ve ağır yaralar açabilir. Adalar veya Atina'dan bahsetmiyoruz bile. Bu füze Yunanistan'ın ortalarına kadar ulaşabilir bu yüzden de askeri bir sistemle müdahale edilmeli.

"TÜRKİYE BU ALANDA BÜYÜK GELİŞME KAYDEDİYOR"

Türkiye bu alanda çok büyük gelişmeler kaydediyor. Türkler başka bir füze sistemi daha tasarlamış ve bununla gurur duyuyorlar. Aselsan'ın tasarladığı elektromanyetik füze 2014'te tasarlanmaya başlamış ve Savunma Sanayii Fuarı'nda da sergilenmiş."