Yunanların saldırdığı gemi Bodrum'dan demir aldı

Yunanistan'ın Rodos adası açıklarında meydana gelen olayın ardından Üst bölümlerine 16 mermi isabet eden gemi yoluna devam edip Marmaris'e geldi.

Marmaris Körfezinde bulunan gümrük limanına yanaşan gemide, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Grup Amirliği ekipler tarafından narkotik köpeği ile arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı gemi kaptanı ve 14 mürettebatının ifadelerine başvurdu. Gemi işlemlerin ardından dün (Salı) öğlene doğru Marmaris'ten ayrıldı.

KURŞUN İSABET EDEN RADARI ARIZALANMIŞ

Dün akşam saatlerinde Bodrum'a ulaşan gemi, Ortakent Koyu'na demirledi. Bugün saat 11.00'e kadar burada demirli kalan geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan, "Üç kurşun isabet eden radarımız arıza yaptı. Yaklaşık 8 saat süren bir çabanın ardından radarı tamir ettik, yolumuza devam ediyoruz. Canımızı kurtardığımıza seviniyoruz." dedi.

Yoluna devam eden kuru yük gemisi M/V ACT'ye, üç Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.





























