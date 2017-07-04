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Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

Uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik Hücum Botundan ateş açılan Türk bayraklı gemi Marmaris'w sahil güvenlik ekipleri nezaretinde geldi

04.07.2017 - 09:30
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Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

İskenderun Limanı'ndan yüklediği demir çeliği, Kocaeli Limanı'na götüren 88 metre uzunluğu ve 14 metre genişlikteki 'M/V ACT' adlı kuru yük gemisi, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarındaki uluslararası sularda, devriye gezen Yunan Sahil Güvenlik Hücum Botu tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine durdurulmak istendi.

Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

YUNAN SAHİL GÜVENLİK BOTU HIZLA UZAKLAŞTI

İddialara göre, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri kaptan Haluk Sami Kalkavan'dan Rodos Limanı'na demir atmasını istedi. Kaptan Kalkavan, isteği kabul etmeyip dümen kırarak devam etmek istedi. Bunun üzerine önce havaya sonra kuru yük gemisine art arda ateş edildi.

Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

Açılan ateşe rağmen durmayan kaptan son süratle Türk karasularına girerek Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Türk-Yunan karasularında devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler yardım çağrısıyla harekete geçti. Kısa sürede kuru yük gemisine ulaşan Türk Sahil Güvenlik Hücum botunu gören Yunan Sahil Güvenlik botu hızla uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

'M/V ACT' adlı kuru yük gemisine Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı 2 adet hücum bot ve bir savaş gemisi (Kurvaziyer) eşlik etti.

Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

MARMARİS PROTOKOLÜ GEMİYİ KARŞILADI

Akşam saatlerinde Marmaris Körfezi'nde bulunan gümrüklü limana yanaşan kuru yük gemisini Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanı Deniz Albay Oğuz Bavbek ve Marmaris Liman Başkanı Burak Okçu karşıladı. İlçe protokolü ile birlikte gemiye çıkarak dinlenme odasında kaptan Haluk Sami Kalkavan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Heyet, yaşanan olaylar ile ilgili kaptandan bilgi aldı. Protokol üyeleri, daha sonra geminin baca kısmına çıkarak mermilerin isabet ettiği yerleri inceledi. Kuru yük gemisine, baca tarafına 8 ve kaptan köşkü çevresindeki çeşitli metal alanlara 11 olmak üzere toplam 19 merminin isabet ettiği tespit edildi.

Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

NARKOTİK KÖPEĞİ ARAMA YAPTI

Marmaris Narkotik Grup Amirliği'nden gelen ekipler 'Zeta' adlı narkotik köpeği ile geminin çeşitli yerlerinde arama yaptı. Yunan makamlarının iddia ettiği gibi kuru yük gemisinde uyuşturucu madde bulunmadı. Kaptan ve mürettebatın Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'nda ifadesi alınacağı öğrenildi. İddialarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

Yunanların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te arandı

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