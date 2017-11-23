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Yünden yapılan büstler

Ankara kadın girişimci, internetten öğrenci keçe iğneleme tekniğiyle aslına birebir benzeyen büstler yapıyor.

23.11.2017 - 11:57
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Yünü milyonlarca iğne darbesiyle sabırla işleyen Ankaralı girişimci Şeniz Artan'ın sanatı şimdiye kadar gördüklerimizden epey farklı. Yünden yaptığı büstleri şöyle anlatıyor:

Yünden yapılan büstler

"Tamamen göz, iğne, yün. Başka hiçbir ürünümüz yok. Yani sağlıklı göze ihtiyaç var bunda. Hiç boyanmamış, ham, bildiğimiz yüzde yüz yünü iğneleyerek sertleştiriyoruz bu yumuşacık şeyi. İçerisinde hiçbir dolgu malzemesi yok, tel yok, boya yok.

Yünden yapılan büstler

EMEKLİLİK HOBİSİ OLARAK BAŞLADI, USTA OLDU

Daha çok özel bir hediye arayanlar, hiç bulamayacakları, sonsuza dek saklayabilecekleri bir hediye arayışında olan kişiler daha çok tercih ediyor. Bir büstü çalışmak, özellikle ben 35 santimetre boyutunda heykel formatında çalışmaya çalışıyorum. O nedenle bir buçuk iki ay gibi süremi alıyor. İğne ile döve döve sertleştiriyorsunuz. Dolayısıyla dövüldükçe küçülüyor, üzerine ekleye ekleye büyütüyoruz. O ana formu yakaladıktan sonra üzerine renkli yünle kaplama işlemine geçiliyor."

Yünden yaptığı büstlerle şaşırtıyor- VİDEO

ATATÜRK'ÜN BÜSTÜNÜ YAPMAK İSTİYOR

Girişimci Artan, "Dört dörtlük bir iş çalıştığıma kendim ikna olursam, hatasız, kusursuz çıkarabilmek adına, öncelikle Atatürk'ü çalışmak istiyorum. Ardından bir takım teklifler var, ünlüleri büyük boyutta çalıp sergi talepleri var." dedi.

Yünden yapılan büstler

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