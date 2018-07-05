Yunus balığı ikinci kez Bartın'daki ırmağa girdi

EKİPLER FARK ETTİ DENİZE ULAŞTIRDI

Önceki gün Bartın'ın Hendekyanı Caddesi mevkisinde yürüyüş yolunda çalışma yapan belediye işçileri, denizden ırmağa gelen yunus balığını fark ederek ekiplere haber verdi. Avlanmak amacıyla ırmağa girdiği tahmin edilen yunus balığını kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri 3 metre boyundaki balığı denize ulaştırmak istedi. Yapılan çalışmaların ardından küreklerle yönlendirilen balığın denize ulaşması sağlandı.

İKİNCİ KEZ IRMAĞA DÖNDÜ

Denize açılan balık bir süre sonra gözden kaybolurken, ekipler de rahat bir nefes aldı. Aradan geçen iki günün ardından balık yeniden ırmağa geldi.

Balıkları takip ederek geldiği tahmin edilen yunus balığını denize yönlendirme çalışmaları sürüyor.