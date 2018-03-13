Yunus Emre'nin 100 şiiri Kazakçaya kazandırıldı

1 Halüsinasyon nedir Halüsinasyon, gerçekte olmayan fakat kişinin sahip olduğu 5 duyu organından herhangi bir tanesiyle algıladığını sandığı durumlara verilen bir isimdir.

2 Makropsi nedir Makropsi; nesnelerin olduklarından daha büyük göründükleri durum olarak biliniyor.

3 Bosna Hersek ve Hırvatistan'da sel Bosna Hersek'in Bihac, Cazin, Kulen Vakuf ve Prijedor, Hırvatistan'ın Hrvatska Kostajnica şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü

4 Halluks Valgus nedir Ayak başparmaklarında yaşanan şekil bozukluklarının tıp dilindeki terimine Halluks Valgus adı verilir.

5 Pepe Başakşehir maçında sahada olacak - VİDEO Fenerbahçe derbisinde ayak başparmağı kırılan Pepe, takımla birlikte çalışmalara başladı. Portekizli savunma oyuncusunun Başakşehir maçında sahada olması bekleniyor.

6 Sandıklara hapsolan danteller sokakla buluştu Bir dönem çeyiz sandıklarının olmazsa olmazı danteller, Polonyalı sokak sanatçısı NeSpoon'un marifetiyle sokakları süsledi.