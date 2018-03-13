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Yunus Emre'nin 100 şiiri Kazakçaya kazandırıldı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Kazak iş adamları ve Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin katkılarıyla Yunus Emre’nin 100 şiiri Türkçeden Kazakçaya çevrildi.

AA | 13.03.2018 - 17:02..
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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Kazak iş adamları ve Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin katkılarıyla Yunus Emre’nin 100 şiiri ilk kez Türkçeden Kazakçaya çevrilerek kitap olarak basıldı.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşaviri, şair Malik Otarbayev’in Türkçeden Kazakçaya çevirdiği 100 şiirin yer aldığı Yunus Emre’nin şiirlerikitabının tanıtımı Almatı Milli Müzesi'nde yapıldı.

Yunus Emre'nin 100 şiiri Kazakçaya kazandırıldı

Tanıtıma, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Almatı Milli Kütüphanesi Müdürü Janat Seydumanov, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Özçelik ve şair Otarbayev’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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