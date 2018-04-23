Yunus timleri uygulamada silah yakaladı

İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri cadde üzerinde bulunan bir kıraathanede asayiş uygulaması yaptı.

2 KİŞİNİN ÜZERİNDEN 4 ADET SİLAH ÇIKTI

Uygulama sırasında üst araması yapılan şahıslardan H.S. üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet ve 41 fişek ele geçirildi. Şahsın yanında bulunan karton çanta da yapılan aramada da çanta içerisinden 2 adet tabanca ve tabancalara ait 15 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, üst araması yapılan kıraathanedeki A.K. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada da 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan uygulamada toplamda 4 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek ele geçirilirken, olayla ilgili H.S. ve A.K. gözaltına alındı.