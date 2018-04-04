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Yunuslar, görme engelliler okulunu ziyaret etti

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları, Görme Engelliler Okulu'nu ziyaret etti.

AA | 04.04.2018 - 10:25..
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Yunuslar, görme engelliler okulunu ziyaret etti

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları, Görme Engelliler Okulu'nu ziyaret etti.

Sarıyer ilçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ve beraberinde motosikletli Yunuslar, emniyet araçlarıyla geldiği Kilyos'taki görme engelli öğrencilerle zaman geçirerek goalball maçı yaptı.

ÖĞRENCİLERLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİLER

Yaklaşık 80 görme engelli talebenin eğitim gördüğü okulda, öğrenciler, ekiplerle sohbet etti. Yunuslarla goalball maçı yapan okulun öğrencileri, bütün maçları kazandı.

Son maçı birlikte yapmak isteyen öğrencileri kırmayan polisler gözlerini kapatarak goalball oynadı.

Yunuslar, görme engelliler okulunu ziyaret etti

"KARDEŞLERİMİZİ MUTLU ETMEK İSTEDİK"

Çocuklarla maç yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisi Büşra İnce "Burada çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek çok güzeldi, bizler de çok mutlu olduk. Bizler maç yaparken çok zorlandık ama görme engelli çocuklarımız için çok kolay bir aktivite olduğunu gördüm, çok güzel oynadılar.

Yunuslar, görme engelliler okulunu ziyaret etti

Maç esnasında gözlük taktığımız için hiç bir yeri görmeden sadece duyarak hareket ettik, yönümüzü şaşırdık ve çok zorlandık." diye konuştu.

Yunuslar, görme engelliler okulunu ziyaret etti

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