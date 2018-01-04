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Yunusları tüfekle vuran caniler aranıyor

Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 3 gün arayla tüfekle vurularak öldürülmüş iki yunus balığının kıyıya vurması tepki topladı.

İHA | 04.01.2018 - 15:04..
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 31 Aralık günü, Bedir Adası yakınlarında tüfekle ateş edilerek öldürülmüş bir yunus balığının kıyıya vurmasından 3 gün sonra bu kez Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi Küdür yarımadası Zeytin koyunda aynı şekilde öldürülmüş bir dişi yunus daha sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulundu.

Yunusları tüfekle vuran caniler aranıyor

FAİLLER ARANIYOR

Akdeniz foklarının da yaşam alanı olan ve koruma altında bulunan bölgede son zamanlarda ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağaları ve yunuslara çok sık rastlanması doğaseverlerin tepkisine neden oldu. Marmaris ve ardından Bodrum’da yaşanan tüfekle yunus balığı ölümlerinin ardından olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yunusları tüfekle vuran caniler aranıyor

TÜFEKLE ÖLDÜRÜLEN YUNUS, KARAYA VURDU

Bodrum sahilinde vuran dişi yunus balığını bulan vatandaşlardan Kamil Özcan, “Eşimle birlikte dolaşmak için sahile inmiştik. Tam oturduğumuz sırada, sahilde bir karartı gördük. Ben kılıç balığı zannetmiştim, birde baktık yunus. Biraz denizin içerisindeydi. Ben de denizin içerisinden kıyıya çektim ve canlı olmadığını gördüm. Yunusun sağına, soluna baktığımda gözü yoktu. Gözünde büyük bir delik vardı muhtemelen gözünden yaralanmıştı.” dedi.

Yunusları tüfekle vuran caniler aranıyor

“GÖZÜNDEN VURULMUŞ”

Yunus balığının tüfekle vurularak öldürülmüş olabileceğini kaydeden Özcan, şöyle konuştu: “Bu aralar sık sık yunuslar buralarda görülüyor. Bu olaydan sonra yunus ölümleri nerelerde var diye araştırdım. Yalıkavak, Turgutreis ve Bodrum’da ölü yunus bulunmuş. Gözündeki delik bariz belli oluyordu. Kurşunun girdiği yer belli oluyor. Muhtemelen kurşunla vurulmuş. Zıpkın olsaydı, izi belli olurdu. Bu deniz canlılarını koruma altına almamız gerekiyor. İnsanların bu hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Bu canlıları koruma altına alın, bunlar insanlara zarar veren hayvanlar değil. İnsanların doğaya karşı biraz daha saygılı olması lazım. Gereken neyse yetkililerin bir an önce yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar insancıl hayvanlar, insanlara zarar vermiyorlar.”

Yunusları tüfekle vuran caniler aranıyor

Yunusları tüfekle vuran caniler aranıyor


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