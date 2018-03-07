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Yurda kaçak getirilen hayvanlar doğal hayata kavuştu

Edirne'de durdurulan kamyonette, yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen muhtelif cinste yüzlerce hayvan, Beykoz'da doğal hayatlarına kavuşturuldu.

AA | 07.03.2018 - 16:43..
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Yasa dışı yollarla Bulgaristan'dan getirildiği değerlendirilen hayvanlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı veterinerlerinin gözetiminde, bir gece Edirne'deki jandarma karakolunda kaldıktan sonra İstanbul'a getirildi.

KAMYONDAN ÇIKAN HAYVANLAR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpsala Jandarma Komutanlığının İpsala Meriç kara yolu Sultanköy ayrımında yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında, tür ve dökümü çıkarılan hayvanlar yakalanmıştır. 24 adet keçi, 1 aslan yavrusu, 1 rotwailler cinsi köpek yavrusu, 3 jako papağanı, 3 eclectus papağanı, 2 kar baykuşu, 2 altuni sülün, 122 cennet papağanı, 42 muhtelif cins güvercin, 130 muhabbet kuşu, 153 sultan papağanı, 3 horoz ve 4 adet tavuk yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yurda kaçak getirilen hayvanlar doğal hayata kavuştu

Açıklamada, İpsala Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturmanın sürdürüldüğü, sorumlulara 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince idari para cezası kesileceği belirtildi.

Yurda kaçak getirilen hayvanlar doğal hayata kavuştu

Yurda kaçak getirilen hayvanlar doğal hayata kavuştu

Yurda kaçak getirilen hayvanlar doğal hayata kavuştu

Yurda kaçak getirilen hayvanlar doğal hayata kavuştu

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