Yurda kaçak sokulan lüks otomobillere el konuldu

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde düzenlenen operasyonlarla, yurt dışından yasal olmayan yollarla ülkeye sokularak 33 kişiye satılan lüks otomobillere el konuldu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Lüks araçların ülkeye sokulması ve satılmasına aracılık eden bir oto galerisine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda galeri sahibi ve yöneticisi olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı.