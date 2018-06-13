Yurdun dört bir yanına Ramazan yardımı

“Paylaşmanın Tam Vakti” sloganıyla dünyanın dört bir yanında Ramazan 2018 faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, yurt içindeki mağdurları da unutmayarak on binlerce kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

131 BİN 570 PAKET KUMANYA DAĞITILDI

Türkiye’deki muhtaçlara vakıf merkezi ve Anadolu’daki İnsani Yardım Derneklerinin (İYD) çalışmalarıyla kıyafet, yardım çekleri, adak dakika kurbanı ve fitre yardımlarının yanı sıra toplamda şu ana kadar 131 bin 570 paket kumanya paketi ulaştırıldı.

Vakıf genel merkezi tarafından tüm illerde dağıtılan yardım kalemleri şu şekilde:

-Yurdun dört bir yanındaki muhtaçlara 80 bin adet kumanya dağıtımı

-Yetim ailelerine 20 bin adet çocuk paketi dağıtımı

-Bin 900 aileye 103 bin 327 parça kıyafet yardımı

-İstanbul’da bin 600 aileye fitre dağıtımı

-İstanbul’da bin aileye adak akika kurbanı yardımı

Anadolu’daki İnsani Yardım Dernekleri toplamda 31 bin 570 adet kumanya dağıtımı, 10 bin 240 adet gıda çeki yardımı, 2 bin 580 adet de giyim kuponu dağıtarak muhtaçların yüzünü güldürdü.

İYD’lerin çalışmaları ile 7 ayrı bölgede yapılan yardım çalışmalarının özeti ise şöyle:

-İç Anadolu’da 4 bin 600 kumanya paketi dağıtımı

-Karadeniz’de 4 bin 874 kumanya paketi dağıtımı ve bin 200 aileye gıda çeki yardımı

-Ege’de bin 227 kumanya paketi dağıtımı

-Marmara’da bin 309 kumanya paketi dağıtımı

-Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 7 bin 560 kumanya paketi dağıtımı, 4 bin 540 aileye gıda çeki ve 2 bin 580 aileye giyim kuponu yardımı

-Akdeniz’de 12 bin kumanya dağıtımı ve 4 bin 500 aileye gıda çeki yardımı