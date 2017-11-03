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Yurt Atayün'e 25 yıl hapis cezası

7 Şubat'taki MİT krizinde, Hakan Fidan ve istihbaratçılara yönelik operasyonu yöneten eski müdür Yurt Atayün'e 25 yıl hapis cezası verildi.

03.11.2017 - 12:13
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Yurt Atayün'e 25 yıl hapis cezası

Mahkeme Yurt Atayün hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl, "İftira" suçundan da 4 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

HAKAN FİDAN'I GÖZALTINA ALMAYA KALKMIŞTI

Terörle Mücadele eski Şube Müdürü Yurt Atayün, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı istihbaratçılar için bir dosya hazırlamış ve soruşturma başlatmıştı. Bunun üzerine Fidan ifadeye çağrılmış ancak Erdoğan'ın talimatıyla yasa değişmesi üzerine Hakan Fidan'a yönelik operasyon durdurulmuştu.

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