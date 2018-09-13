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Yurt başvuru sonuçları açıklandı

KYK, yurtlarda barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvurularını aldıktan 2 gün sonra sonuçları duyurdu.

AA | 13.09.2018 - 10:57..
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Yurt hakkı kazanan öğrencilerin, süresi içinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya http://yurtkur.gsb.gov.trinternet adresinde yer alan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekecek. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 lira ile 285 lira arasında değişiyor.

KKTC yurtlarında bu rakam 300 lira olarak uygulanıyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

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YURT KAYITLARI E- DEVLET ÜZERİNDE YAPILACAK

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

SON KAYIT 19 EYLÜL

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 17 Eylül'den itibaren yurtlarda barınabilecek.

Yurt başvuru sonuçları açıklandı

GEREKLİ İŞLEMLER

Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekecek. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrenciye ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Yurt başvuru sonuçları açıklandı

EK YEDEK YERLEŞTİRMELER

İlk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, 2'nci yedek yerleştirme 24 Eylül'de, 3'üncü yedek yerleştirme de 27 Eylül'de yapılacak. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle başvuru alınarak, öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

Kredi ve burs başvuruları ise tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

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