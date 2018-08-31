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Yurt başvuruları 3 Eylül'de başlayacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını, 3 Eylül Pazartesi alacak.

AA | 31.08.2018 - 17:04..
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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

E-DEVLET ÜZERİNDE BAŞVURU

Öğrencilerin öğrenim bilgilerinin, Yükseköğretim Kurumu'nun bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için, öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesinin önemli olduğu, öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebileceği, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrencilerin ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebileceği belirtildi.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresinden yurtkur.gsb.gov.tr ulaşabilecek.

Yurt başvuruları 3 Eylül'de başlayacak

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