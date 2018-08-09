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Yurt başvuruları 3 Eylül'de

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), yerleştirme sonuçlarından sonra yurtlara kayıt dönemi 3 Eylül'de yapılacak.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 11:45..
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt kayıtları üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

YERLEŞTİRME SONUCUNDAN SONRA İŞLEMLER YAPILACAK

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.

Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

Yurt başvuruları 3 Eylül'de

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